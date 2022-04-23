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Зеленский: Мы не готовы сегодня разблокировать Мариуполь военным путем

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 20:42
Зеленский: Мы не готовы сегодня разблокировать Мариуполь военным путем - Фото
Фото: скриншиот/Youtube

Деблокада Мариуполя военным путем сегодня невозможна. Об этом во время пресс-конференции сказал президент Владимир Зеленский.

 "У нас есть полное моральное право на военное разблокирование наших городов. У нас есть большая надежда, что мы можем это сделать. Готовы ли мы сейчас? – Нет. Что касается военного разблокирования Мариуполя, то на сегодняшний день мы не готовы. Командиры наших ребят, которые находятся в Азовстали, которые там заблокированы, прекрасно это понимают. Это реальность", – сказал Зеленский.

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Роман Брыль
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мариуполь Азов азовсталь Владимимр Зеленский деблокада
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