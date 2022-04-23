Арестович предупредил оккупантов: Выведете наших пленных на парад 9 мая — будет горе

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, "по некоторым данным" российские оккупанты собираются провести украинских военнопленных по улицам временно оккупированного Донецка и Мариуполя в ходе парада 9 мая. Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

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Это будет военным преступлением, отметил Арестович.

"Если они это сделают, то "начувайтеся", есть такое хорошее украинское выражение. Как это будет по-русски? Не обессудьте. Считайте, что я вас полуофициально предупреждаю: будет горе. Будет парад наших пленных — ждите", – сказал он.

По данным главы Минреинтеграции Ирины Верещук, у россиян в плену находятся коло 700 украинских военных и более 1000 гражданских украинцев.

Вадим Ребрина

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