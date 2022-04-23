UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович предупредил оккупантов: Выведете наших пленных на парад 9 мая — будет горе

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 23:41
Арестович предупредил оккупантов: Выведете наших пленных на парад 9 мая — будет горе - Фото
Алексей Арестович (скриншот из видеозаписи)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, "по некоторым данным" российские оккупанты собираются провести украинских военнопленных по улицам временно оккупированного Донецка и Мариуполя в ходе парада 9 мая. Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это будет военным преступлением, отметил Арестович.

"Если они это сделают, то "начувайтеся", есть такое хорошее украинское выражение. Как это будет по-русски? Не обессудьте. Считайте, что я вас полуофициально предупреждаю: будет горе. Будет парад наших пленных — ждите", – сказал он.

  • По данным главы Минреинтеграции Ирины Верещук, у россиян в плену находятся коло 700 украинских военных и более 1000 гражданских украинцев. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пленные парад Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 