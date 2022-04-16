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"Приблизительный паритет". Оккупанты удерживают в плену 700 украинских военных – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 13:36
Ирина Верещук (Фото - Facebook Верещук)

Около 700 украинских военных и более 1000 гражданских украинцев находятся сейчас в плену у россиян. Об этом рассказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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Верещук отметила, что сейчас у нас "приблизительный паритет" относительно военных пленных с россиянами.

Вице-премьер добавила, что россияне полностью не соблюдают Женевскую конвенцию в обращении с пленными и  главная цель украинцев в плену – это выжить.

Более того, сообщила Верещук, россияне обменивают пленных частично и не обращают внимание на представленные украинской стороной списоки. 

Она добавила, что среди тысячи гражданских, более 500 – это женщины. Верещук обратилась к российской стороне с напоминанием, что Украина не планирует обменивать военных на гражданских, поскольку это запрещено Женевской конвенцией.

"Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей", – сказала Верещук.

Читайте также: Верещук: В плену РФ 1700 украинцев, 500 – женщины. Их бреют наголо, заставляют раздеваться

Наталия Фреик
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