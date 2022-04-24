UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Подумайте об остатках репутации". Подоляк предложил России три шага по Мариуполю

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 11:57
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента и переговорщик с РФ Михаил Подоляк предложил России сделать три шага в блокадном Мариуполе. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, прямо сейчас РФ без остановки атакует завод Азовсталь, где находятся украинские военные и гражданские. Армия РФ использует тяжелые авиабомбы, артиллерию и интенсивно концентрирует силы и технику для штурма, написал Подоляк.

"Кто там отдал приказ "не штурмовать?"" – риторически вопросил он.

Подоляк предлагает РФ подумать об остатках репутации и пойти на три мариупольских шага:

– провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем;

– немедленно дать гуманитарный коридор для гражданских;

– согласиться на спецраунд переговоров, чтобы обменять или забрать военных.

Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь азовсталь михаил подоляк переговоры офис президента банковая
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 