"Подумайте об остатках репутации". Подоляк предложил России три шага по Мариуполю
Советник главы Офиса президента и переговорщик с РФ Михаил Подоляк предложил России сделать три шага в блокадном Мариуполе. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, прямо сейчас РФ без остановки атакует завод Азовсталь, где находятся украинские военные и гражданские. Армия РФ использует тяжелые авиабомбы, артиллерию и интенсивно концентрирует силы и технику для штурма, написал Подоляк.
"Кто там отдал приказ "не штурмовать?"" – риторически вопросил он.
Подоляк предлагает РФ подумать об остатках репутации и пойти на три мариупольских шага:
– провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем;
– немедленно дать гуманитарный коридор для гражданских;
– согласиться на спецраунд переговоров, чтобы обменять или забрать военных.
- Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.
- Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.
- По данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных от завода улицах. В Мариуполь летали вертолеты, которые пополняли запасы защитников.
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