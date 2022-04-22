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Путин не отказался от штурма "Азовстали". Привлекает росгвардейцев и ФСБ – разведка

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 14:58
Путин не отказался от штурма
Азовсталь, Мариуполь (фото - ЕРА)

Российское руководство не отказалось от штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе и планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления, сообщил представитель разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона. 

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По его словам, руководство РФ как всегда говорит неправду, в том числе об идеи Путина отказаться от массированно штурма завода "Азовсталь".

В то же время Скибицкий сообщил, что оккупанты действительно могут отказаться от широкомасштабного наступления, но планируют привлекать солдат росгвардии и со структур ФСБ. 

"По нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", – ответил Скибицкий. 

  • Вчера глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Путину, что российские войска якобы взяли Мариуполь. При этом он сказал, что на Азовстали находятся "более 2000" бойцов. Шойгу призвал Путина отдать приказ о штурме завода. Вместо этого получил приказ "не лезть в эти катакомбы" и заблокировать территорию предприятия.
  • Вопреки этому заявлению, в городе продолжились бои и оккупанты бомбардировали "Азовсталь", в подвалах которого находятся несколько тысяч защитников города и мирных жителей. 

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