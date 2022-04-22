Британская разведка дала оценку словам Путина по Азовстали в Мариуполе

Приказ российского диктатора Владимира Путина блокировать, а не штурмовать завод Азовсталь в Мариуполе указывает на желание РФ сдержать там украинских военных, а высвободившиеся войска перебросить на другие направления. Такую оценку британской разведки опубликовало в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Решение Путина заблокировать сталелитейный завод Азовсталь, вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что полномасштабное нападение на завод, вероятно, привело бы к значительным потерям российских сил и еще больше снизило бы их боеготовность.

В разведке Соединенного Королевства добавили, что на Донбассе продолжаются тяжелые бои: армия РФ стремится продвинуться к Красному Лиману, Бугаевке, Барвинково, Лиману и Попасной.

При этом, несмотря на возобновление активных действий, войска РФ продолжают страдать от ранее понесенных потерь, говорят разведчики. В частности они отправили на ремонт в Россию нерабочее оборудование, чтобы попытаться восстановить истощенные силы.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", однако, по данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных улицах.

21 апреля глава Минобороны РФ Шойгу заявил Путину о якобы "успехе" россиян в Мариуполе, а тот захотел заблокировать Азовсталь.

Читайте также: Полк "Азов" уничтожил еще три российских танка в блокадном Мариуполе

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.