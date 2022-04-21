Шойгу рассказал Путину об "успехе" в Мариуполе. Тот захотел заблокировать Азовсталь

Пропагандистские каналы РФ показали утром 21 апреля, как лидер российских оккупантов Владимир Путин якобы "запретил" своим войскам штурмовать территорию Азовстали в осажденном Мариуполе и приказал заблокировать разрушенный захватчиками завод так, "чтобы муха не пролетела".

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рапортовал Путину, что российские войска якобы взяли Мариуполь (Путин поздравил его с "успехом"), но потом сказал, что на Азовстали находятся "более 2000" бойцов.

Министр обороны страны-агрессора уверял лидера РФ, что на подавление сопротивления россиянам нужно "три-четыре дня" (те же сроки он озвучивал еще в начале апреля) – и призвал его отдать приказ о штурме.

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Вместо этого Шойгу получил приказ "не лезть в эти катакомбы и ползать там под землей" в 08:40 утра по Киеву.

Российский диктатор заявил о "нецелесообразости" попыток оккупантов зайти в промышленную зону, которую удерживают силы обороны Мариуполя и где укрываются мирные жители.

Военно-политическое руководство РФ, неоднократно лгавшее на эти темы, раз за разом обещает "сохранить жизнь" защитникам города, если те сложат оружие. Бойцы не намерены верить на слово оккупантам, продолжают держать оборону и уничтожать врага.

Мариуполь практически с начала полномасштабного вторжения РФ находится в блокаде и под постоянными обстрелами армии РФ.

Защитники города продолжают сопротивление в тяжелых условиях и сковывают значительную группировку вражеских войск.

Оккупанты хотят бомбами сравнять Азовсталь с землей – СБУ перехватила разговор.

Советник главы ОП Арестович заявил вчера, что в Мариуполе бои идут и на отдаленных улицах, а не только в районе Азовстали.

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Евгений Пилипенко

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