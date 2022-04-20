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Полк Азов отверг сдачу в плен, но готов эвакуироваться из Мариуполя при ряде условий

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 21:38
Полк Азов отверг сдачу в плен, но готов эвакуироваться из Мариуполя при ряде условий - Фото
Святослав Паламарь (скриншот с видео)

Полк Нацгвардии "Азов" готов эвакуироваться из Мариуполя "при поддержке третьей стороны" со своим стрелковым оружием, ранеными и телами погибших бойцов. Об этом в видеообращении сказал замкомандира полка Святослав Паламарь.

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Он сообщил, что сегодня общался с главой украинской делегации на переговорах с РФ Давидом Арахамией и советником главы ОП Михаилом Подоляком.

"Они заявляют, что готовы выехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким (члены российской группы, – ред.) относительно эвакуации военного гарнизона, который здесь остался. Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной РФ", – сказал боец.

Он призвал весь цивилизованный мир "приобщиться к гарантиям безопасности" и отбросил условия РФ по сдаче оружия и сдаче в плен защитников города.

"Мы призываем, чтобы пособирать тела погибших, чтобы гражданские могли спокойно выйти с территории Азовстали прекратить бомбардировки и не на словах, а на деле ввести режим тишины", – сказал Паламарь.

Он отметил, что сейчас мирные жители не могут выйти из подвалов на территории завода, так как бомбардировки и попытки штурма Азовстали продолжаются.

  • 16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых, даже посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не дало никаких результатов. 
Вадим Ребрина
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