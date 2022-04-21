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Полк "Азов" уничтожил еще три российских танка в блокадном Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 11:38
Полк
Руины Мариуполя (фото - ЕРА)

Полк Нацгвардии "Азов" уничтожил еще три российских танка в Мариуполе, который почти два месяца находится под блокадой армии РФ. Об этом сообщает мариупольское подразделение полка в Telegram.

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Отмечается, что несмотря на сверхсложную ситуацию, за прошедшие двое суток бойцы Азова уничтожили не только три танка, но также две боевые машины пехоты и бронетранспортер врага.

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Марк Сировой
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мариуполь танк Азов армия рф
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