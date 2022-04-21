Полк "Азов" уничтожил еще три российских танка в блокадном Мариуполе

Полк Нацгвардии "Азов" уничтожил еще три российских танка в Мариуполе, который почти два месяца находится под блокадой армии РФ. Об этом сообщает мариупольское подразделение полка в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что несмотря на сверхсложную ситуацию, за прошедшие двое суток бойцы Азова уничтожили не только три танка, но также две боевые машины пехоты и бронетранспортер врага.

По данным советника главы ОП Алексея Арестовича, в Мариуполе бои идут и на отдаленных улицах, а не только в районе завода "Азовсталь".

Читайте также статью: "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под натиском РФ: все возможные сценарии

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.