Вопреки заявлению Шойгу о взятии оккупантами Мариуполя, в городе продолжаются бои

В Мариуполе прямо сейчас российские оккупанты бомбардируют и обстреливают территорию завода Азовсталь, в подвалах которого находятся несколько тысяч защитников города и мирных жителей. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В то же время, по его словам, идут бои в районе трамвайного депо, которое находится на значительном расстоянии от территории Азовстали.

"Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы путина над Мариуполем", – написал Андрющенко.

Он убежден, что оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто скрывается на территории завода.

Советник мэра города считает, что только внешнее вмешательство и гарантии безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех.

Ранее сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Путину, что российские войска якобы взяли Мариуполь. При этом он сказал, что на Азовстали находятся "более 2000" бойцов. Шойгу призвал Путина отдать приказ о штурме завода. Вместо этого получил приказ "не лезть в эти катакомбы" и заблокировать территорию предприятия.

В полку "Азов" сообщили, что сегодня уничтожили три российских танка в Мариуполе. Вчера в "Азове" заявили, что готовы эвакуироваться из города "при поддержке третьей стороны" со своим стрелковым оружием, ранеными и телами погибших бойцов.

Вадим Ребрина

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