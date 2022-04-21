UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вопреки заявлению Шойгу о взятии оккупантами Мариуполя, в городе продолжаются бои

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 18:27
Вопреки заявлению Шойгу о взятии оккупантами Мариуполя, в городе продолжаются бои - Фото
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)

В Мариуполе прямо сейчас российские оккупанты бомбардируют и обстреливают территорию завода Азовсталь, в подвалах которого находятся несколько тысяч защитников города и мирных жителей. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В то же время, по его словам, идут бои в районе трамвайного депо, которое находится на значительном расстоянии от территории Азовстали.

"Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы путина над Мариуполем", – написал Андрющенко.

Он убежден, что оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто скрывается на территории завода.

Советник мэра города считает, что только внешнее вмешательство и гарантии безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех.

  • Ранее сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Путину, что российские войска якобы взяли Мариуполь. При этом он сказал, что на Азовстали находятся "более 2000" бойцов. Шойгу призвал Путина отдать приказ о штурме завода. Вместо этого получил приказ "не лезть в эти катакомбы" и заблокировать территорию предприятия.
  • В полку "Азов" сообщили, что сегодня уничтожили три российских танка в Мариуполе. Вчера в "Азове" заявили, что готовы эвакуироваться из города "при поддержке третьей стороны" со своим стрелковым оружием, ранеными и телами погибших бойцов.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полк азов мариуполь азовсталь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 