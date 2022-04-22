Данилов подтвердил – украинские вертолеты летали в Мариуполь, пополняли запасы защитников

Украинские вертолеты летали в блокадный Мариуполь, чтобы пополнить запасы защитников города. Об этом в интервью Украинской правде рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью, и когда спрашивали, что нужно, они просили боеприпасы. Ни воду, ни еду, хотя это тоже доставляли", – сказал он.

Данилов отметил, что защитники Мариуполя оттягивают на себя большие группировки российских войск. По его словам, для них делается все возможно и невозможное.

"Поверьте, если бы была хотя бы одна физическая возможность для того, чтобы решить этот вопрос, мы бы его решили", – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что по вопросу Мариуполя украинские власти обращаются ко всем, кому возможно, однако понимает: там находится полк Нацгвардии Азов, который для "некоторых" – как красная тряпка.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", однако, по данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных улицах.

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Марк Сировой

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