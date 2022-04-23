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"Вкусненького вам привезли". Полк "Азов" показал видео с детьми из подвалов Азовстали видео

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 09:04
Видео - полк "Азов"
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Полк Нацгвардии "Азов" показал видео с детьми, которые укрываются от постоянных российских обстрелов на заводе-гиганте Азовсталь в блокадном Мариуполе. Видео опубликовано на YouTube-канале полка.

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На кадрах защитники Мариуполя раздают сладости детям в убежище на Азовстали, общаются с ними и их родителями.

"Добрый день, мы тут к вам с подарочками… Подходите, мы вам тут чего-то вкусного привезли", – говорят защитники, и к ним сбегаются дети. 

Некоторые дети рассказывают, в какие игры играют, говорят, что хотят увидеть родных, солнце и выбраться. 

Одна из женщин на видео говорит, что запасы заканчиваются, просит предоставить гуманитарный коридор с гарантиями безопасности, чтобы мирные жители могли выехать с завода на подконтрольную Украине территорию.

  • Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.
  • Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей. 
  • По данным советника главы ОП Арестовича, бои идут и на отдаленных от завода улицах. В Мариуполь летали вертолеты, которые пополняли запасы защитников.

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Марк Сировой
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