ГУР: Потери РФ большие, но не критические. Всеобщая мобилизация будет признанием поражения

Потери России в войне против Украины значительны, но не критичны, а объявление всеобщей мобилизации будет означать признание поражения для Кремля. Об этом на брифинге заявил замглавы Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, Россия располагает большим мобилизационным ресурсом, а поэтому нынешний уровень потерь не является для нее критичным. Одновременно Скибицкий заявил, что уже сейчас разведка видит проблемы с комплектованием подразделений противника из-за дефицита людей с военными специальностями.

"В пунктах постоянной дислокации не хватает личного состава, а поэтому россияне формируют подразделения из разных воинских частей. В мае Россия начала активную скрытую мобилизацию. Противник использует систему боевого армейского резерва, комплектуя стрелковые батальоны. Также они создают "патриотические" батальоны по национальному принципу, Москва приказала создавать такие батальоны во всех субъектах федерации. Также РФ привлекает наемников из Сирии", — сказал замглавы ГУР.

Он отметил, что по всем законам России всеобщая мобилизация может быть объявлена только в случае формального объявления войны.

"Объявление всеобщей мобилизации будет означать признание поражения и невыполнения целей, которые были поставлены перед началом полномасштабного вторжения в Украину", — резюмировал Скибицкий.

Также в ГУР считают, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.

По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

В ГУР считают, что российский диктатор Владимир Путин не будет официально объявлять войну Украине и мобилизацию в РФ в ближайшее время. При этом в России сейчас активнее вербуют наемников ЧВК.

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Дмитрий Гриниченко

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