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Путин не будет объявлять войну и мобилизацию в РФ, делает ставку на ЧВК – замглавы ГУР

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12.07.2022, 20:24
Путин не будет объявлять войну и мобилизацию в РФ, делает ставку на ЧВК – замглавы ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин не будет официально объявлять войну Украине и мобилизацию в РФ в ближайшее время. При этом в России сейчас активнее вербуют наемников частных военных компаний. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Представитель ГУР подчеркнул, что для объявления всеобщей мобилизации нужно объявить войну, а Путин не признает, что он не достиг своей главной цели – оккупации украинских территорий в краткие сроки.

"Он продолжает так называемую специальную военную операцию и не хочет признавать, что это полномасштабная война против Украины и украинского народа", – сказал Скибицкой.

Он не исключает, что Путин продолжит попытки захватывать Херсонскую область, чтобы выйти на админграницы. Также Путин не отказывается от плана полного захвата Донбасса.

По словам Скибицкого, сейчас в РФ стали активнее вовлекать в войну против Украины наемников из ЧВК – в частности, "Лиги" (бывшая ЧВК "Вагнера"). Для этого на территории РФ развернуты дополнительные пункты вербования, создают "патриотические добровольческие батальоны".

Самыми дефицитными военными специальностями для россиян, по словам Скибицкого, сейчас являются наводчики, водители-механики и артиллеристы.

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Оксана Житнюк
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война гур мобилизация Вадим Скибицкий
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