Путин не будет объявлять войну и мобилизацию в РФ, делает ставку на ЧВК – замглавы ГУР

Российский диктатор Владимир Путин не будет официально объявлять войну Украине и мобилизацию в РФ в ближайшее время. При этом в России сейчас активнее вербуют наемников частных военных компаний. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель ГУР подчеркнул, что для объявления всеобщей мобилизации нужно объявить войну, а Путин не признает, что он не достиг своей главной цели – оккупации украинских территорий в краткие сроки.

"Он продолжает так называемую специальную военную операцию и не хочет признавать, что это полномасштабная война против Украины и украинского народа", – сказал Скибицкой.

Он не исключает, что Путин продолжит попытки захватывать Херсонскую область, чтобы выйти на админграницы. Также Путин не отказывается от плана полного захвата Донбасса.

По словам Скибицкого, сейчас в РФ стали активнее вовлекать в войну против Украины наемников из ЧВК – в частности, "Лиги" (бывшая ЧВК "Вагнера"). Для этого на территории РФ развернуты дополнительные пункты вербования, создают "патриотические добровольческие батальоны".

Самыми дефицитными военными специальностями для россиян, по словам Скибицкого, сейчас являются наводчики, водители-механики и артиллеристы.

Читайте также: Угрозы пока нет. Сопротивления в Беларуси мало, чтобы сорвать вторжение – замглавы ГУР

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.