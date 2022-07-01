Угрозы пока нет. Сопротивления в Беларуси мало, чтобы сорвать вторжение – замглавы ГУР

Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси войск беларуской армии, однако протестное движение в стране-союзнице РФ на данный момент недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы вражеского режима. Об этом военному телевидению рассказал замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Он сообщил, что сейчас "прямой угрозы нет", потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой (что является главным элементом, который говорил бы, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям или агрессии).

"Но, тем не менее, пребывание возле нашей границы семи батальонов ВС Беларуси побуждает нас действовать адекватно, тоже держать наши силы [в боеготовности], усиливать разведку. А это отвлекает ресурсы, силы и средства в первую очередь от нашего восточного фронта", – пояснил замглавы ГУР.

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Кроме того, добавил Скибицкий, постоянное перемещение беларуских войск "направлено на то, чтобы держать нас в напряжении".

"Во-вторых, отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", – сказал представитель военной разведки.

По его словам, активность оппозиции в Беларуси и движение сопротивления (партизаны) пока "не стали массовыми", и там "нет ярко выраженного протестного потенциала, который позволил бы, используя его, не допустить втягивания Беларуси в войну".

"Это пока еще не массовое", – подытожил он.

30 июня секретарь СНБО Данилов сказал, что Беларусь оккупирована РФ, но сами беларусы "преимущественно" выступают против войны.

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Евгений Пилипенко

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