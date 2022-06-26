Зеленский заявил об угрозе нападения со стороны Беларуси: В Кремле уже все решили

Президент Владимир Зеленский заявил об угрозе нападения на Украину со стороны Беларуси. Об этом он сказал в вечернем обращении в воскресенье.

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"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас вовлекают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не стоят", — сказал Зеленский.

Читайте также Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной Он надеется, что беларусы докажут, что они не рабы и не пушечное мясо и откажутся воевать на стороне России. "Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину, они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас – всех беларусов – российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами", — сказал Зеленский. Он предупредил, что Украина будет защищаться, если Беларусь действительно отправит свои войска. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий недавно заявил, что у границ Украины на ротационной основе размещаются семь батальонов армии Беларуси. Это примерно 4-6 тысяч человек. Также в стране находятся около 1,5 тысячи российских военных.

По словам Скибицкого, Россия и Беларусь могут развернуть ударные силы за 3-4 недели.

В ночь на 25 июня стратегическая авиация России впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси. По мнению ГУР, это может являться частью провокации РФ для втягивания Минска в войну как прямого участника.

Андрей Водяный

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