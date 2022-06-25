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Сейчас из Беларуси нам угрожают лишь ДРГ, но у РФ есть резервы для ударных сил – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 21:37
Сейчас из Беларуси нам угрожают лишь ДРГ, но у РФ есть резервы для ударных сил – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сейчас у границ Украины на ротационной основе размещаются семь батальонов армии Беларуси (4-6 тысяч человек). Также в стране находятся около 1,5 тысяч российских военных. Время, необходимое для развертывания ударных сил составляет 3-4 недели. Однако есть угроза задействования диверсионно-разведывательных групп. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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По его словам, сейчас отдельные подразделения спецназначения РФ вместе с подразделениями сил специальных операций Беларуси проводят совместные учения с отработкой захождения на территорию Украины. Тренировки идут по всей линии границы. Поэтому главная угроза сейчас, по словам Скибицкого, заключается в действиях ДРГ.

Фрмирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии РФ в Беларусь. Ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно в ГУР считают крайне маловероятным.

Численность беларуских подразделений, которые на ротационной основе находятся вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысяч личного состава российских подразделений – воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск, сообщил Скибицкий.

"Но картинка может измениться очень быстро, потому что переброска в Беларусь отдельных подразделений занимает 2-3 суток. И те резервы, которые сейчас остались на территории Российской Федерации, особенно – в Западном военном округе, могут быть быстро переброшены на территорию Беларуси", – сказал он.

На вопрос, о каких именно резервах идет речь, Скибицкий ответил: "На сегодня в боевых действиях на нашей территории участвует 105 батальонных тактических групп (БТГр). Мы считаем, что общая численность, которая может быть сейчас немедленно применена – это ориентировочно 150-160 БТГр. Таким образом, да – они держат резерв на тот случай, если возникнет необходимость перебрасывать его на более важные или угрожающие направления боевых действий".

  • В ночь на 25 июня стратегическая авиация России впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси. По мнению ГУР, это может быть частью провокации РФ для втягивания Минска в войну как прямого участника. 

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Вадим Ребрина
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беларусь разведка дрг гур минобороны
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