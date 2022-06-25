Авиация РФ впервые ударила из Беларуси, это провокация для втягивания в войну – ГУР
Стратегическая авиация России впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси, это может быть частью провокации для втягивания Минска в войну как прямого участника. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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Отмечается, что массированный ракетный удар был нанесен в ночь на 25 июня. Использовались шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые выполнили пуски ракет Х-22.
По данным ГУР, российские самолеты взлетали из аэропорта Шайковка в Калужской области, затем через ее территорию и Смоленскую область входили в воздушное пространство Беларуси. Ракеты запускали возле города Петриков, который находится возле Мозыря, в 50-60 км от границы с Украиной. После пуска бомбардировщики возвращались в Шайковку.
Ракеты же летели по Киевской, Сумской и Черниговской областям. Это первый случай авиаудара по Украине непосредственно с территории Беларуси, говорят в ГУР. По мнению разведчиков, это была масштабная провокация РФ, чтобы в дальнейшем втянуть Беларусь в непосредственную войну против Украины.
Они напомнили, что вчера в Мозырь прибыли российские диверсионные группы, которые планируют подрывы жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут подать якобы как "ответ Украины на авиаудар".
- Беларусь с первых дней широкомасштабной войны предоставила РФ плацдарм для вторжения на север Украины и ракетных ударов "Искандерами" с земли.
- 22 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что сейчас нет угрозы вторжения с территории Беларуси.
- Командующий обороной Киева Александр Павлюк считает, что столица остается целью РФ. Однако в случае повторного наступления у украинских защитников есть чем отбивать врага на дальних подступах к Киеву, и оружия будет еще больше.
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