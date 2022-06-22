Павлюк: У нас есть чем отбивать врага на дальних подступах к столице, и этого будет больше

Киев остается главной целью "захватнических мечтаний" российских оккупантов, но украинским силам обороны есть чем отбивать врага на дальних подступах к столице. Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, который ранее занимал должность главы Киевской ОВА.

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Павлюк подчеркнул, что для врага Киев остается "главной целью его захватнических мечтаний", и он никогда не откажется от этого. Потому, по его словам, нельзя исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения РФ.

Комментируя разминирование дорог после освобождения Киевской области от войск РФ, Павлюк сказал, что в случае обострения обстановки будут приняты немедленные меры по установлению взрывных инженерных заграждений на оборонных рубежах, это можно сделать за 6-8 часов. Также на возможных направлениях выдвижения противника с северной стороны создаются лесные завалы и узлы заграждения, а основные мосты подготовлены к разрушению.

"У нас подразделения ТрО имеют и противотанковые комплексы NLAW, и гранатометы Carl Gustaff, минометы и беспилотные летательные аппараты. В целом у нас сейчас есть чем отбивать врага на дальних подступах к столице. И скоро эти возможности значительно улучшатся благодаря международной технической помощи стран-партнеров", – сказал Павлюк.

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По словам Павлюка, "внезапно" оккупанты не смогут двинуться на Киев, но в случае успеха на востоке значительная часть сил и средств россиян может быть перемещена на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки. Следовательно, опасность повторного наступления на Киев остается, добавил Павлюк.

Он сообщил, что сейчас в РФ в западном военном округе идет формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15 500 военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижнегородская область). Ориентировочный срок готовности к выполнению задач – 15 августа текущего года.

"Не исключено, что, в случае необходимости, подразделения и воинские части из состава новосозданного армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев", – сказал он.

По его словам, вдоль границы на территории Брянской и Курской областей РФ сосредоточены до трех БТГр, одна ротная тактическая группа из состава ВС РФ и до трех батальонов федеральной службы войск национальной гвардии. Это ориентировочно до 4000 человек личного состава и до 300 единиц средств огневого поражения, чего недостаточно для повторного наступления, отметил Павлюк.

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Оксана Житнюк

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