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Теперь нам нужно жить с мыслью, что угроза для Киева будет всегда – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 16:09
Теперь нам нужно жить с мыслью, что угроза для Киева будет всегда – Маляр - Фото
Анна Маляр (фото - ее страница в Facebook)

Учитывая тот факт, что Россия развязала полномасштабную агрессивную войну против Украины, жители Киева должны понимать, что угроза новой попытки захвата столицы оккупантами "теперь будет всегда". Об этом заявила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть – это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что эта угроза теперь будет всегда", – сказала она.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов добавил, что разведка наблюдает некоторые перемещения российских подразделений на Черниговском направлении (вне территории Украины), "но признаков создания ударной группировки противника не выявлено".

Россия попыталась захватить Киев в самом начале вторжения с севера, в том числе с территории Беларуси, но в начале апреля ее войска отступили на севере под ударами сил обороны.

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Евгений Пилипенко
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