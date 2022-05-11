Россияне снова попытаются захватить Киев и включить часть Украины в состав РФ – Генштаб

Российские оккупанты планируют в дальнейшем предпринять еще одну попытку захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав Российской Федерации. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территорий Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории Центральной Украины, завладение Киевом", – сказал Громов.

После этого, по его словам, оккупанты планируют инсценировать перевыборы в законодательные и исполнительные органы, чтобы привести к власти лояльные себе силы, создать "новое государственное образование" и включить его в состав РФ.

"Таким образом, противник будет пытаться добиться своей стратегически политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие", – заключил представитель Генштаба.

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Вадим Ребрина

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