UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне снова попытаются захватить Киев и включить часть Украины в состав РФ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 18:26
Россияне снова попытаются захватить Киев и включить часть Украины в состав РФ – Генштаб - Фото
Алексей Громов (скриншот с видео)

Российские оккупанты планируют в дальнейшем предпринять еще одну попытку захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав Российской Федерации. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территорий Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории Центральной Украины, завладение Киевом", – сказал Громов.

После этого, по его словам, оккупанты планируют инсценировать перевыборы в законодательные и исполнительные органы, чтобы привести к власти лояльные себе силы, создать "новое государственное образование" и включить его в состав РФ.

"Таким образом, противник будет пытаться добиться своей стратегически политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие", – заключил представитель Генштаба.

Читайте также: Широкомасштабное наступление России остановлено – представитель Генштаба

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия киев генштаб Алексей Громов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 