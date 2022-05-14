В Киеве подготовили план обороны на случай повторного наступления России

Хоть для Киева и нет сейчас непосредственной угрозы, военное руководство столицы подготовило план обороны на случай повторного наступления России. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук.

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По его словам, непосредственной угрозы Киеву сейчас нет. Однако столица всегда была одной из главных стратегических целей врага, поэтому военное руководство готовится к худшему сценарию – повторному наступлению на город.

"Военным руководством разработан план обороны Киева. Ставятся задания как военным, так и гражданским по подготовке обороны", – сказал Корнийчук.

По его словам, в этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, подготовка инфраструктуры.

"В том числе это – фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов до кварталов в центре города. Полной информации о деталях этого плана я не могу говорить. Но хотел бы заверить жителей Киева, чтобы они верили в ВСУ и военную администрацию. Нами принимаются все необходимые меры, чтобы достойно повторно встретить врага", – добавил он.

Корнийчук отметил, что военное руководство проанализировало ошибки первой обороны Киева и сделало соответствующие выводы. Также анализируются вопросы строительных норм – в частности, о необходимости укрепления домов, наличия убежищ с душевыми, туалетами, автономной подачей воды, обогрева, резервного электроснабжения.

По данным Генштаба ВСУ, россияне снова могут попытаться захватить Киев и "включить" часть Украины в состав РФ.

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Марк Сировой

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