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Арестович считает, что ядерного удара по Киеву не будет: В город вернулось посольство США

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 06:34
Арестович считает, что ядерного удара по Киеву не будет: В город вернулось посольство США - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что ядерного удара России по Киеву не будет. Доказательством этому он назвал возвращение в столицу посольства США. Такое заявление он сделал в интервью Марку Фейгину.

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"Кристина Квин (временно поверенная в делах США в Украине, – ред.) сегодня вернулась с американскими дипломатами в посольство США в Киеве и раз и навсегда закрыла вопрос о страшных панических слухах (о ядерном ударе по Киеву, – ред.)", – сказал он.

Арестович сказал, что его четыре-пять дней все спрашивают – будет ли ядерный удар по Киеву, полетят ли ракеты.

"Наконец-то Кристина Квин дала ответ. Потому что я устал его раздавать направо и налево. Не будет по Киеву ядерного удара. Спасибо Кристине Квин и сотрудникам американского посольства", – сказал он.

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Марк Сировой
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киев Посольство США ядерный удар Кристина Квин Алексей Арестович
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