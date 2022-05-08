Глава посольства США вернулась в Киев

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев. Об этом сообщается в Twitter американского посольства.

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Из-за войны на территории Украины Квин находилась в Польше последние два месяца и только недавно возобновила работу во Львове.

"Я очень счастлива, что могу вернуться в Киев сегодня, в День победы над нацизмом в Европе, наблюдать триумф добра над злом в городе, который я люблю, среди людей, которые воплощают дух памяти", – заявила она.

Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною. #StandwithUkraine pic.twitter.com/SdB7pOiGih — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 8, 2022

Приезд Квин в Киев еще не означает возвращение посольства.

"Кристина Квин и небольшая группа дипломатов в сопровождении охраны Государственного департамента прибыла в Киев для проведения дипломатических встреч накануне запланированного возобновления работы посольства в Киеве", – говорится на сайте Госдепа.

26 апреля американские дипломаты приехали в Украину впервые после вторжения России, а 2 мая сообщили о намерении вернуться в Киев к началу лета.

У США нет посла в Украине с 2019 года, когда из Киева досрочно отозвали Мари Йованович. Все это время обязанности посла исполняет Кристина Квин. В ближайшее время на ее место будет назначен полноценный посол – Бриджит Бринк , которая сейчас возглавляет посольство США в Словакии.

Андрей Водяный

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