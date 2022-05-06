На Западе пересмотрели оценку готовности России использовать ядерное оружие – FT

Западные официальные лица и аналитики говорят, что, по их мнению, Россия пришла к выводу, что цена применения ядерного оружия любого вида будет непозволительно высокой. Сейчас Кремль делает вид, что удерживает США и их союзников от более активной помощи Украине. Об этом пишет Financial Times.

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"У них руки заняты тем, что происходит на Донбассе, у них действительно нет ни сил, ни времени заниматься расширением конфликта с НАТО или эскалацией конфликта, потому что они знают, что мы будем очень сильно давить", — сказал неназванный европейский чиновник.

Леонор Томеро, занимавшая пост высокопоставленного представителя Пентагона по ядерной политике в первый год правления Джо Байдена, заявила, что использование Россией тактического ядерного оружия против Украины "настроит весь мир" против России. Она добавила, что если бы удар пришелся по мирным жителям, США получили бы "сильный толчок" к военному вмешательству.

"Мы не хотим, чтобы они просчитались. Мы должны ясно дать понять, что это будет иметь разрушительные последствия", — сказала Томеро.

Издание пишет, что, поскольку опасения Запада по поводу угрозы российского ядерного удара несколько утихли, США и их союзники увеличили летальную помощь Киеву, меньше опасаясь возмездия со стороны Москвы, и в последние недели начали отправлять более тяжелое вооружение в Украину.

В феврале администрация Байдена поручила группе под названием "Команда тигров" разработать планы действий на случай возможных рисков эскалации, таких как применение химического, биологического или ядерного оружия, сообщил официальный представитель США. По словам официальных лиц, с начала конфликта Вашингтон не изменил свою ядерную позицию или уровни боеготовности для Америки и ее союзников.

Однако официальные лица предупреждают, что Россия может прибегнуть к эскалации другими способами.

"Очевидно, что мы должны быть настороже в отношении возможного применения химического или биологического оружия", — сказал Адам Шифф, председатель комитета Палаты представителей по разведке от Демократической партии, вернувшийся на этой неделе из Киева.

Официальные лица и аналитики США также не исключают возможности того, что Россия может в конечном итоге применить ядерное оружие малой и средней дальности, способное достичь Украины, поскольку ее вооруженные силы терпят неудачи и истощают свои силы в войне.

"Они не от скуки инвестировали в разнообразный арсенал ядерного оружия. Все сводится к соотношению затрат и выгод русских", — сказала Ребекка Хайнрихс, ядерный эксперт из Гудзоновского института.

"Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы показать русским, что цена будет намного выше, чем все, что, по их мнению, они могли бы получить, если бы использовали ядерное оружие любой мощности, даже на большом пустом поле", — добавила она.

В то время как американские официальные лица хотят, чтобы Москва знала, что применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия, часть стратегии сдерживания, как это ни парадоксально, состоит в том, чтобы не сигнализировать о том, какими именно будут затраты, сказал Скотт Саган, профессор политологии Стэнфордского университета, в прошлом высокопоставленный чиновник Пентагона.

"Люди не просто пытаются думать в стиле старой холодной войны "око за око", — добавил он. "Они пытаются придумать, что мы можем сделать, чтобы сигнализировать русским, что это неприемлемо и чрезвычайно опасно, но сделать это таким образом, чтобы не вызвать автоматической эскалации", – сказал Саган.

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Вадим Ребрина

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