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Россия объявит войну человечеству, применив ядерное оружие – депутат Европарламента

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 16:44
Россия объявит войну человечеству, применив ядерное оружие – депутат Европарламента - Фото
Риго Террас ( Фото: EPA)

Применение Россией ядерного оружия против Украины должно быть расценено, как объявление войны человечеству. Об этом заявил депутат Европейского парламента,  экс-командующий Силами Обороны Эстонии Риго Террас в комментарии изданию Guildhall.

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"Мир должен сделать все возможное, для упреждения использования Россией ядерного оружия. В частности, Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству", – сообщил он изданию.

Депутат Европарламента также считает, что Россия не нанесет ядерный удар, поскольку это не принесет ей никаких результатов.

"В то же время я убежден, что мы должны сделать все, чтобы гарантировать, что этого не произойдет", — заявил политик.

Он также заявил, что только заявления РФ о намерениях применить ядерное оружие, уже достаточно для ее исключения из Совета безопасности ООН. 

"В то же время, в данном вопросе важной является позиция Китая, но попытка россиян применить ядерное оружие может изменить их позицию", — добавил  Риго Террас.

  • 25 апреля Лавров заявил, что опасность ядерной войны реальная, и ее нельзя недооценивать. Он также заявил о реальной опасности третьей мировой войны.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ответ, что Россия делает такие заявления, поскольку чувствует поражение в Украине и не может отпугнуть поддержку Киева Западом.
  • Зеленский заявил в интервью EPT News,  что не исключает применения Россией ядерного оружия в войне против Украины. 

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Наталия Фреик
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