Россия объявит войну человечеству, применив ядерное оружие – депутат Европарламента
Применение Россией ядерного оружия против Украины должно быть расценено, как объявление войны человечеству. Об этом заявил депутат Европейского парламента, экс-командующий Силами Обороны Эстонии Риго Террас в комментарии изданию Guildhall.
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"Мир должен сделать все возможное, для упреждения использования Россией ядерного оружия. В частности, Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству", – сообщил он изданию.
Депутат Европарламента также считает, что Россия не нанесет ядерный удар, поскольку это не принесет ей никаких результатов.
"В то же время я убежден, что мы должны сделать все, чтобы гарантировать, что этого не произойдет", — заявил политик.
Он также заявил, что только заявления РФ о намерениях применить ядерное оружие, уже достаточно для ее исключения из Совета безопасности ООН.
"В то же время, в данном вопросе важной является позиция Китая, но попытка россиян применить ядерное оружие может изменить их позицию", — добавил Риго Террас.
- 25 апреля Лавров заявил, что опасность ядерной войны реальная, и ее нельзя недооценивать. Он также заявил о реальной опасности третьей мировой войны.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ответ, что Россия делает такие заявления, поскольку чувствует поражение в Украине и не может отпугнуть поддержку Киева Западом.
- Зеленский заявил в интервью EPT News, что не исключает применения Россией ядерного оружия в войне против Украины.
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