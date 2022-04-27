"Опасно и бесполезно". Глава Пентагона отреагировал на слова Лаврова о ядерной войне

Глава Пентагона Ллойд Остин считает "опасными и бесполезными" слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об угрозе ядерной войны. Об этом он заявил в интервью FOX News.

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"Я думаю, что любая шумиха по поводу возможности использования ядерного оружия, применения ядерного оружия – очень опасна и бесполезна. Никто не хочет ядерной войны – никто не может ее выиграть", – сказал он.

Остин заверил, что США, НАТО и их союзники делают все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

"Мы всегда заботимся о правильном балансе и правильном подходе. Всегда существует вероятность, что может произойти ряд вещей. Я думаю, что бесполезно и опасно бряцать оружием и рассуждать об использовании ядерного оружия", – добавил глава Пентагона.

25 апреля Лавров заявил, что опасность ядерной войны реальная, и ее нельзя недооценивать. Он также заявил о реальной опасности третьей мировой войны.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в ответ, что Россия делает такие заявления, поскольку чувствует поражение в Украине и не может отпугнуть поддержку Киева Западом.

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Марк Сировой

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