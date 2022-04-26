UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Никто не хочет третьей мировой". Британия, США и Китай отреагировали на угрозы Лаврова

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 15:11
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на угрозы российского министра Сергея Лаврова, который накануне заявил о возможности ядерной войны. Спикер МИД КНР Ван Вэньбин ответил на это, что "никто не хочет третьей мировой войны", пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На брифинге во вторник китайский дипломат выразил надежду, что все стороны будут "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", и призвал к миру в Европе.

"Надо задуматься о том, почему в Европе снова через 30 лет после окончания холодной войны вновь возник водоворот геополитических конфликтов", – сказал Ван.

В Великобритании заявление Лаврова было названо бравадой.

"Бравада была фирменной чертой Лаврова все 15 лет или около того, что он министр иностранных дел России. Я не думаю, что прямо сейчас есть неизбежная угроза эскалации", – цитирует министра Вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи агентство Reuters.

Представитель Пентагона Джон Кирби в эфире CNN напомнил, что Россия не впервые использует подобную риторику, и сказал, что причин для ядерной войны нет.

"Нет никаких оснований, чтобы текущий конфликт в Украине достиг такого уровня", – сказал он. Представитель министерства обороны США считает, что войну в Украине легко закончить – России достаточно отвести войска и перестать стрелять.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия чувствует поражение, поэтому перешла к угрозам ядерным оружием.
  • Глава МИД Латвии тоже так считает. Раз Кремль угрожает третьей мировой войной, это очевидный признак того, что он проигрывает в Украине.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 