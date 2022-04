"Никто не хочет третьей мировой". Британия, США и Китай отреагировали на угрозы Лаврова

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на угрозы российского министра Сергея Лаврова, который накануне заявил о возможности ядерной войны. Спикер МИД КНР Ван Вэньбин ответил на это, что "никто не хочет третьей мировой войны", пишет CNN.

На брифинге во вторник китайский дипломат выразил надежду, что все стороны будут "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность", и призвал к миру в Европе.

"Надо задуматься о том, почему в Европе снова через 30 лет после окончания холодной войны вновь возник водоворот геополитических конфликтов", – сказал Ван.

В Великобритании заявление Лаврова было названо бравадой.

"Бравада была фирменной чертой Лаврова все 15 лет или около того, что он министр иностранных дел России. Я не думаю, что прямо сейчас есть неизбежная угроза эскалации", – цитирует министра Вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи агентство Reuters.

Представитель Пентагона Джон Кирби в эфире CNN напомнил, что Россия не впервые использует подобную риторику, и сказал, что причин для ядерной войны нет.

"Нет никаких оснований, чтобы текущий конфликт в Украине достиг такого уровня", – сказал он. Представитель министерства обороны США считает, что войну в Украине легко закончить – России достаточно отвести войска и перестать стрелять.

