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"Нет изменений в стратегии с 24 февраля": НАТО не видит подготовки России к ядерному удару

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 11:34
Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

В НАТО нет данных, которые указывали бы на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности после начала вторжения в Украину, несмотря на ядерный шантаж диктатора Путина. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

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"С начала войны в Украине 24 февраля в НАТО не заметили никаких изменений в ядерной стратегии России", – ответил Столтенберг на вопрос, насколько серьезные угрозы Кремля о применении ядерного оружия в ответ на поставки оружия Украине. 

Генсек также утверждает, что в НАТО слышат ядерную риторику российского руководства, и назвал это "безответственно" с их стороны. 

"Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России", – заявил он.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО имеет право поддерживать Украину в ее праве на суверенитет, поскольку если бы западные страны этого не сделали, они бы согласились на использование военной силы для достижения целей России.

  • FT сообщал, что, по оценке западных официальных лиц, Россия пришла к выводу, что цена применения ядерного оружия любого вида будет непозволительно высокой

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Наталия Фреик
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