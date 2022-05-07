"Нет изменений в стратегии с 24 февраля": НАТО не видит подготовки России к ядерному удару

В НАТО нет данных, которые указывали бы на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности после начала вторжения в Украину, несмотря на ядерный шантаж диктатора Путина. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

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"С начала войны в Украине 24 февраля в НАТО не заметили никаких изменений в ядерной стратегии России", – ответил Столтенберг на вопрос, насколько серьезные угрозы Кремля о применении ядерного оружия в ответ на поставки оружия Украине.

Генсек также утверждает, что в НАТО слышат ядерную риторику российского руководства, и назвал это "безответственно" с их стороны.

"Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России", – заявил он.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО имеет право поддерживать Украину в ее праве на суверенитет, поскольку если бы западные страны этого не сделали, они бы согласились на использование военной силы для достижения целей России.

FT сообщал, что, по оценке западных официальных лиц, Россия пришла к выводу, что цена применения ядерного оружия любого вида будет непозволительно высокой.

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Наталия Фреик

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