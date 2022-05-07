"Нет изменений в стратегии с 24 февраля": НАТО не видит подготовки России к ядерному удару
В НАТО нет данных, которые указывали бы на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности после начала вторжения в Украину, несмотря на ядерный шантаж диктатора Путина. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.
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"С начала войны в Украине 24 февраля в НАТО не заметили никаких изменений в ядерной стратегии России", – ответил Столтенберг на вопрос, насколько серьезные угрозы Кремля о применении ядерного оружия в ответ на поставки оружия Украине.
Генсек также утверждает, что в НАТО слышат ядерную риторику российского руководства, и назвал это "безответственно" с их стороны.
"Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России", – заявил он.
При этом Столтенберг отметил, что НАТО имеет право поддерживать Украину в ее праве на суверенитет, поскольку если бы западные страны этого не сделали, они бы согласились на использование военной силы для достижения целей России.
- FT сообщал, что, по оценке западных официальных лиц, Россия пришла к выводу, что цена применения ядерного оружия любого вида будет непозволительно высокой.
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