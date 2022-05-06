Реакция Пентагона на ядерные учения РФ: Мы способны защитить родину, союзников и партнеров
Стратегические сдерживающие силы США "достаточно надежны", чтобы защитить страну, а также ее союзников и партнеров от возможной ядерной атаки России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, отвечая на вопрос о недавней имитации ядерной атаки силами армии РФ в Калининграде.
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Он отметил, что Вашингтон многократно "порицал эскалацию в [ядерной] риторике россиян".
Кирби подчеркнул, что использовать подобную риторику – "это не поведение ответственной ядерной державы", особенно с учетом того, что сейчас происходит в Украине и внимания международного сообщества к этому.
"Мы отслеживаем это [угрозы] каждый божий день, мы чувствуем себя комфортно и уверены, что наша стратегическая сдерживающая позиция в хорошем состоянии и достаточно надежна, чтобы защитить родину, а также наших союзников и партнеров", – ответил он на вопрос.
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Спикер Пентагона назвал "бесполезными и безответственными" угрозы россиян и их "хвастовство своим ядерным оружием".
"Нет причин доводить [риторику] до такого уровня. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что призрак ядерного конфликта между США и Россией никому не на пользу, – уж точно не на пользу России, не на пользу нам и не на пользу Украине или любому другому региону", – подчеркнул Кирби.
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