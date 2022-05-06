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Реакция Пентагона на ядерные учения РФ: Мы способны защитить родину, союзников и партнеров

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 09:05
Реакция Пентагона на ядерные учения РФ: Мы способны защитить родину, союзников и партнеров - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Стратегические сдерживающие силы США "достаточно надежны", чтобы защитить страну, а также ее союзников и партнеров от возможной ядерной атаки России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, отвечая на вопрос о недавней имитации ядерной атаки силами армии РФ в Калининграде.

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Он отметил, что Вашингтон многократно "порицал эскалацию в [ядерной] риторике россиян".

Кирби подчеркнул, что использовать подобную риторику – "это не поведение ответственной ядерной державы", особенно с учетом того, что сейчас происходит в Украине и внимания международного сообщества к этому.

"Мы отслеживаем это [угрозы] каждый божий день, мы чувствуем себя комфортно и уверены, что наша стратегическая сдерживающая позиция в хорошем состоянии и достаточно надежна, чтобы защитить родину, а также наших союзников и партнеров", – ответил он на вопрос.

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Спикер Пентагона назвал "бесполезными и безответственными" угрозы россиян и их "хвастовство своим ядерным оружием".

"Нет причин доводить [риторику] до такого уровня. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что призрак ядерного конфликта между США и Россией никому не на пользу, – уж точно не на пользу России, не на пользу нам и не на пользу Украине или любому другому региону", – подчеркнул Кирби.

  • 22 марта 2022 года президент США Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты против Украины.
    • 26 марта Россия одномоментно запустила по Украине рекордные 70 боевых ракет.
    • Россия с первого дня полномасштабного вторжения наносит удары по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе типа "Искандер".
    • 18 апреля секретарь СНБО Данилов заявил, что угроза ракетных ударов со стороны России будет сохраняться еще долго.
    Евгений Пилипенко
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