Реакция Пентагона на ядерные учения РФ: Мы способны защитить родину, союзников и партнеров

Стратегические сдерживающие силы США "достаточно надежны", чтобы защитить страну, а также ее союзников и партнеров от возможной ядерной атаки России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, отвечая на вопрос о недавней имитации ядерной атаки силами армии РФ в Калининграде.

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Он отметил, что Вашингтон многократно "порицал эскалацию в [ядерной] риторике россиян".

Кирби подчеркнул, что использовать подобную риторику – "это не поведение ответственной ядерной державы", особенно с учетом того, что сейчас происходит в Украине и внимания международного сообщества к этому.

"Мы отслеживаем это [угрозы] каждый божий день, мы чувствуем себя комфортно и уверены, что наша стратегическая сдерживающая позиция в хорошем состоянии и достаточно надежна, чтобы защитить родину, а также наших союзников и партнеров", – ответил он на вопрос.

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Спикер Пентагона назвал "бесполезными и безответственными" угрозы россиян и их "хвастовство своим ядерным оружием".

"Нет причин доводить [риторику] до такого уровня. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что призрак ядерного конфликта между США и Россией никому не на пользу, – уж точно не на пользу России, не на пользу нам и не на пользу Украине или любому другому региону", – подчеркнул Кирби.

22 марта 2022 года президент США Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты против Украины.

26 марта Россия одномоментно запустила по Украине рекордные 70 боевых ракет.

26 марта Россия одномоментно запустила по Украине рекордные 70 боевых ракет. Россия с первого дня полномасштабного вторжения наносит удары по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе типа "Искандер".

18 апреля секретарь СНБО Данилов заявил, что угроза ракетных ударов со стороны России будет сохраняться еще долго.

Евгений Пилипенко

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