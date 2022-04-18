UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России ракет "еще чертовски много" – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 20:42
В России ракет
Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что угроза ракетных ударов со стороны России будет сохраняться еще долго. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Данилов сказал, что россияне использовали уже много современных ракет, таких как "Калибр", и возможности выпускать новые из-за санкций почти исчерпаны.

В то же время у России остаются огромные запасы ракет советского производства, что она продемонстрировала недавно в Краматорске.

"У них есть большие запасы с советских времен – "Точки-У" и прочие, которые, как они говорили, вроде бы были списаны. Когда они атаковали Краматорск, то говорили, что у них их нет. Это полная чушь. К огромному сожалению, их еще чертовски много, и они могут делать нам нервы старыми советскими ракетами", – сказал Данилов.

  • 18 апреля Россия нанесла ракетный удар по Львову. Три ракеты ударили по неиспользовавшемуся объекту военной инфраструктуры, а одна – по шиномонтажу. Погибли семь человек.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война снбо ракеты Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 