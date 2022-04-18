В России ракет "еще чертовски много" – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что угроза ракетных ударов со стороны России будет сохраняться еще долго. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

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Данилов сказал, что россияне использовали уже много современных ракет, таких как "Калибр", и возможности выпускать новые из-за санкций почти исчерпаны.

В то же время у России остаются огромные запасы ракет советского производства, что она продемонстрировала недавно в Краматорске.

"У них есть большие запасы с советских времен – "Точки-У" и прочие, которые, как они говорили, вроде бы были списаны. Когда они атаковали Краматорск, то говорили, что у них их нет. Это полная чушь. К огромному сожалению, их еще чертовски много, и они могут делать нам нервы старыми советскими ракетами", – сказал Данилов.

18 апреля Россия нанесла ракетный удар по Львову. Три ракеты ударили по неиспользовавшемуся объекту военной инфраструктуры, а одна – по шиномонтажу. Погибли семь человек.

Андрей Водяный

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