Ракетные удары по Львову: шесть человек погибли, около 10 раненых – глава Львовской ОВА

Шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате утренних ракетных ударов российских оккупантов по Львову. Об этом со ссылкой на данные воздушного командования "Запад" сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он уточнил, что было четыре удара: три – по объекту военной инфраструктуры, и один – по шиномонтажу.

В результате попаданий произошли пожары; тушение на некоторых объектах, которые получили существенные повреждения, еще продолжается.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час (10:05 утра) известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", – написал Козицкий.

Укрзалізниця ранее сообщила, что ракеты россиян повредили ж/д полотно во Львове, но движение поездов уже восстановлено.

Также сегодня россияне ударили по объектам на восток от Днепра: 60% ракет сбила ПВО.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.