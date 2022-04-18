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Ракетные удары по Львову: шесть человек погибли, около 10 раненых – глава Львовской ОВА

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18.04.2022, 10:28
Ракетные удары по Львову: шесть человек погибли, около 10 раненых – глава Львовской ОВА - Фото
Иллюстративное фото: Офис президента

Шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате утренних ракетных ударов российских оккупантов по Львову. Об этом со ссылкой на данные воздушного командования "Запад" сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Он уточнил, что было четыре удара: три – по объекту военной инфраструктуры, и один – по шиномонтажу.

В результате попаданий произошли пожары; тушение на некоторых объектах, которые получили существенные повреждения, еще продолжается.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час (10:05 утра) известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", – написал Козицкий.

Евгений Пилипенко
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Львов война ракетный удар потери
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