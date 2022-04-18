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Россияне ударили по объектам на восток от Днепра. 60% ракет сбила ПВО

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18.04.2022, 09:21
Россияне ударили по объектам на восток от Днепра. 60% ракет сбила ПВО - Фото
Иллюстративное фото разрушений после россиян

Страна-оккупант Россия нанесла новые ракетные удары по Днепропетровской области. Ракеты врага ударили по железной дороге в Павлоградском районе и по инфраструктурному объекту – в Синельниковском, сообщил в Facebook глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Двое пострадавших в Синельниковском районе: там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", – рассказал он.

Ранее он написал, что "60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча".

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Евгений Пилипенко
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