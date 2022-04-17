UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Отец" Нептуна: Россияне бьют по цехам и заводам, но им не уничтожить наш разум и идеи

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 21:19
Олег Коростелев (скриншот из видео Apostrophe TV)

После потопления российского крейсера "Москва" генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев поблагодарил коллектив предприятия за создание ракетного комплекса "Нептун", а президента Владимира Зеленского – за веру в команду создателей этого оружия и отмашку на использование его в войсках. Его заявление опубликовано в Facebook конструкторского бюро.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам гендиректора КБ "Луч", "от разработки аванпроекта до нажатия кнопки "Пуск" 13 апреля 2022 года – годы тяжелого труда и большой ответственности многих людей" на заводах и в лабораториях.

"Я благодарен тем, кто бок о бок создавал с нами "Нептун". Я очень хорошо помню всех, мои друзья, и очень хочу после нашей общей победы пожать каждому руку", – обратился он к создателям комплекса.

Читайте также: Создатели "Нептуна": Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда

Коростелев поблагодарил Зеленского и вспомнил выставку "Оружие и безопасность – 2019", когда в кабине подвижного командного пункта комплекса "Нептун" он представил ему концепцию применения этого вооружения.

"Несмотря на скепсис многих чиновников и военных, вы поверили в КБ Луч и "Нептун", приняв тяжелое, но государственное решение", – написал генконструктор.

Как выразился Герой Украины, россияне продолжают бомбардировку и ракетные удары по предприятиям украинской ракетной отрасли, уничтожая цеха и станки, "но они никогда не уничтожат наш разум и наши идеи, способные создавать достойное оружие мирового уровня".

Читайте также: Расследователи нашли, где затонул крейсер россиян "Москва": спутниковое фото Черного моря

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Москва наука ракетный удар технологии кб луч корабль нептун Олег Коростелев крейсер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 