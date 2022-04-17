"Отец" Нептуна: Россияне бьют по цехам и заводам, но им не уничтожить наш разум и идеи

После потопления российского крейсера "Москва" генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростелев поблагодарил коллектив предприятия за создание ракетного комплекса "Нептун", а президента Владимира Зеленского – за веру в команду создателей этого оружия и отмашку на использование его в войсках. Его заявление опубликовано в Facebook конструкторского бюро.

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По словам гендиректора КБ "Луч", "от разработки аванпроекта до нажатия кнопки "Пуск" 13 апреля 2022 года – годы тяжелого труда и большой ответственности многих людей" на заводах и в лабораториях.

"Я благодарен тем, кто бок о бок создавал с нами "Нептун". Я очень хорошо помню всех, мои друзья, и очень хочу после нашей общей победы пожать каждому руку", – обратился он к создателям комплекса.

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Коростелев поблагодарил Зеленского и вспомнил выставку "Оружие и безопасность – 2019", когда в кабине подвижного командного пункта комплекса "Нептун" он представил ему концепцию применения этого вооружения.

"Несмотря на скепсис многих чиновников и военных, вы поверили в КБ Луч и "Нептун", приняв тяжелое, но государственное решение", – написал генконструктор.

Как выразился Герой Украины, россияне продолжают бомбардировку и ракетные удары по предприятиям украинской ракетной отрасли, уничтожая цеха и станки, "но они никогда не уничтожат наш разум и наши идеи, способные создавать достойное оружие мирового уровня".

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Евгений Пилипенко

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