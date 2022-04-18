Россияне нанесли ракетный удар по Львову

Местные жители и беженцы во Львове сообщили LIGA.net о нескольких взрывах, над городом видно черный дым. Позже информацию о чрезвычайном происшествии подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях. Не снимайте ничего на видео, не фотографируйте и не распространяйте предположения с непроверенных Telegram-каналов и групп. Ждите официальной информации", – написал он в 08:42.

Позднее глава ЛьвовОВА добавил, что "произошло четыре удара".

Мэр Львова Андрей Садовый пишет о пяти прицельных ракетных ударах.

"Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", – добавил он.

LIGA.net располагает данными, что и где произошло, однако не опубликует их, чтобы не помогать врагу. Будет обнародована только та информация, которую сообщат власти.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что били "по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова".

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", – пишет он.

Утром 16 апреля Су-35 россиян из Беларуси ударили по Львовской области, наша ПВО сбила четыре крылатые ракеты противника.

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Евгений Пилипенко

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