Ракеты россиян повредили ж/д полотно во Львове, движение поездов уже восстановлено – фото

Утренний ракетный удар россиян по Львову повредил железнодорожную инфраструктуру: несколько ракет попали рядом с путями. Об этом сообщил в Telegram глава правления Укрзалізниці Александр Камышин.

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Он уточнил, что пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, а команда вокзала и сотрудники поездных бригад "сработали четко".

Движение поездов по Львову уже возобновлено, могут быть незначительные задержки.

"Свою поврежденную инфраструктуру восстановим. Железная дорога продолжает работать по графику", – написал Камышин.

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Укрзалізниця также подтвердила, что ситуация на Львовском железнодорожном вокзале "контролируемая", пассажиров на время воздушной тревоги разместили в безопасных укрытиях. Высадку и посадку на поезда возобновили после окончания тревоги.

"Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, уже движение возобновлено", – отметили в компании.

По словам мэра города Андрея Садового, идет ликвидация последствий ракетных ударов.

Он также сообщил водителям, что пока перекрыто движение по ул. Левандовская (от ул. Сяйво до ул. Шевченко) и ул. Шевченко в районе поворота на Туннельную (отель "Нтон").

Евгений Пилипенко

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