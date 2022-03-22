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Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты против Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 01:30
Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты против Украины - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Он не исключает, что "прижатый к стене" российский диктатор Владимир Путин рассматривает применение биологического или химического оружия. Об этом лидер США заявил выступая перед гендиректорами американских компаний на мероприятии Business Roundtable.

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Байден заявил, что РФ применила гиперзвуковое оружие, ведь это единственное, что она может использовать с уверенностью. Он объяснил, что такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить – поэтому РФ ей и ударила.

По словам Байдена, Путин прижат к стене. Американский лидер считает, что Путин не ожидал такого единства Запада – и чем плотнее его прижимают к стене, тем более жестокую тактику он может применить.

В частности Байден предупредил о возможной "операции под чужим флагом". Он напомнил, что РФ ложно обвиняет США и Украину в наличии химического или биологического оружия. По его словам, это указывает на то, что Путин сам рассматривает возможность применения такого оружия.

"Как только он (Путин, – ред.) говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, это значит, что он сам готовится это сделать. Это не шутки", – сказал Байден.

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Марк Сировой
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