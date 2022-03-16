США предупредили Россию о последствиях при применении в Украине химического оружия
В Белом доме предупредили Москву о последствиях, если та решится применить в отношении Украины химическое или биологическое оружие
Об этом говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома.
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"Салливан сказал генералу Патрушеву (секретарь Совета безопасности России. – Ред.), что если Россия серьезно относится к дипломатии, то Москва должна прекратить нападения на украинские города и села. Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях возможного решения России применить химическое или биологическое оружие Украине", – говорится в сообщении.
Однако о каких именно возможных последствиях идет речь, в заявлении не уточняется.
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