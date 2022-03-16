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США предупредили Россию о последствиях при применении в Украине химического оружия

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 20:58
США предупредили Россию о последствиях при применении в Украине химического оружия - Фото
Джейк Салливан (фото – ЕРА)

В Белом доме предупредили Москву о последствиях, если та решится применить в отношении Украины химическое или биологическое оружие

Об этом говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома.

Салливан заявил о жесткой и четкой позиции США, осуждающей ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину. Он также сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплять восточный фланг НАТО.

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"Салливан сказал генералу Патрушеву (секретарь Совета безопасности России. – Ред.), что если Россия серьезно относится к дипломатии, то Москва должна прекратить нападения на украинские города и села. Салливан также предупредил генерала Патрушева о последствиях возможного решения России применить химическое или биологическое оружие Украине", – говорится в сообщении.

Однако о каких именно возможных последствиях идет речь, в заявлении не уточняется.

Уляна Букатюк
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Салливан США санкции
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