Россия сымитировала ядерную атаку в Калининграде. Spiegel увидел в этом "сигнал"
Российская армия в Калининграде отработала имитационный запуск баллистических ракет "Искандер" по военным объектам условного противника. Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки, что "следует воспринимать как сигнал", считают в редакции Spiegel.
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"Калининград – российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО, Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время этих учений не были выбраны случайно", – пишут в Германии.
Армия оккупантов выполнила "электронные" одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты, скопление военной техники и командные пункты условного противника. Действия выполнялись "в условиях радиационного и химического заражения местности".
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Spiegel напомнил, что российский диктатор Владимир Путин заявлял о готовности применить тактическое ядерное оружие ("малой" мощности в сравнении со стратегическим ядерным оружием. — Ред.) и предостерегал о "быстром возмездии", если Запад напрямую вмешается в войну.
Издание отметило, что российское государственное телевидение "в последние дни пытается сделать использование ядерного оружия привлекательным для общественности".
РФ – страна с крупнейшим в мире ядерным арсеналом (около 4500 действующих единиц), но большинство боеголовок имеют стратегическое значение, то есть предназначены для сдерживания и не должны использоваться в вооруженных конфликтах в военных целях.
Россия с первого дня полномасштабного вторжения наносит удары по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе типа "Искандер".
- 26 марта Россия одномоментно запустила по Украине рекордные 70 боевых ракет.
- 22 марта президент США Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты против Украины.
- 18 апреля секретарь СНБО Данилов заявил, что угроза ракетных ударов со стороны России будет сохраняться еще долго.
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