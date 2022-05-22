В центр Киева привезли уничтоженную технику российской армии. Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

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Остатки вражеской техники установили на Михайловской площади столицы.

Экспонатами стали танк Т-72 Б-3, БМД-2, башня от БМД-4, машина радиоэлектронной борьбы и часть внедорожника "Тигр".

"Украинские Вооруженные силы превратили эту "гордость" Российской федерации в гору металлолома", – говорится в сюжете.

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Наталия Медведева

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