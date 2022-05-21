Опубликован список парков Киева, которые пока еще небезопасны для посещения

КГГА опубликовала список зеленых зон столицы, где еще могут быть взрывоопасные предметы. Наиболее загрязненными оказались районы Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства.

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В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводились минирования местности как украинскими военными, так и противником. Также, в результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.

Наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.

Власти Киева просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в следующих парках и скверах:

Дарницкий район: сквер Привокзальный, сквер Григоренко 36-38;

Днепровский район: парк вдоль ул. Малышко (сторона моста по ул. Строителей), парк Попудренко;

Деснянский район: парк Киото (западная часть), парк Деснянский (южная часть), парк им. Шухевича (западная часть), парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть), парк Муромец (южная часть);

Оболонский район: сквер на углу просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть), сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), сквер на Минской площади (западная часть);

Подольский район: сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), сквер на просп. Правды, 70-76, парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);

Шевченковский район: сквер Мюнхенский, парк Нивки (западная часть, метро "Берестейская"), Воздухофлотский путепровод, сквер на Подольском спуске, парк на склонах Смородинского спуска, парк Бабий Яр, парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), сквер Довнар-Запольского, улица Гаврилишина (распределитель), проспект Победы, 78;

Соломенский район: парк Защитников Украины;

Святошинский район: парк Юность (со стороны ул. Покотило), парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), бульвар Вернадского академика (западная часть), сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);

Голосеевский район: лесопарк по ул. Кайсарова.

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Вадим Ребрина

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