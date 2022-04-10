Россияне оставляли "сюрпризы" в разграбленных домах: уже есть погибший от взрыва гранаты

Российские оккупанты оставляли после себя "сюрпризы" в домах украинцев – минировали жилье, авто, был также случай обнаружения взрывчатки в стиральной машинке. Один человек уже погиб, открыв багажник своего заминированного автомобиля, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального марафона.

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Монастырский рассказал, что оккупанты ставили растяжки в домах украинцев, где они жили или оставались на ночь. Растяжки ставили на входе в дом, возле забора, если это частный дом. Также, по словам министра, минировали дома спасателей, полицейский и военнослужащих – оккупантам это было видно по фото на стенах во время ограбления.

"Они называли это "сюрпризами". Находили действительно [взрывчатку] и под касками, и прикрепленную к дверям, один из случаев – находили в стиральной машинке. Когда открываются дверцы, происходит взрыв. Или в автомобиле – несколько дней назад погиб один из жителей. Когда открывал багажник, взорвалась граната", – сказал Монастырский.

Глава МВД сообщил, что сейчас на освобожденных территориях проводится разбор завалов, и уже возбуждено более 4200 производств о нарушениях законов и обычаев войны – по каждому обстрелу и каждому погибшему. Так как разбор завалов под Киевом продолжается, и на один объект порой требуется три-четыре дня, а суммарно это займет несколько недель, Монастырский воздержался говорить о количестве погибших, но отметил, что цифра в итоге будет большой.

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Оксана Житнюк

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