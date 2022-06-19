"Видим, расслабились". В Киевской области будут рейды по соблюдению комендантского часа

Жителей Киевской области призвали не пренебрегать комендантским часом, так как военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией, чтобы контролировать безопасность. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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"Друзья, хочу напомнить о комендантском часе. Видим, что много людей расслабились, пренебрегают ограничениями", — сказал Алексей Кулеба.

Он напомнил, что в Киевской области продолжает действовать комендантский час – с 23:00 до 05:00.

"Военная комендатура вместе с полицией будут проводить рейды по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевской области ночью. Так что до 23:00 приходим домой и не создаем себе лишних проблем", — сказал Алексей Кулеба.

1 июня Алексей Кулеба сообщил, что правоохранительные органы будут тщательнее следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков, так как в области действуют вражеские ДРГ.

Оксана Житнюк

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