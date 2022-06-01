В Киевской области усиливают контроль комендантского часа. Действуют вражеские ДРГ

В Киевской области усиливают контроль за соблюдением комендантского часа. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Правоохранительные органы будут более тщательно следить, чтобы на улицах не находились люди без специальных пропусков, добавил глава ОВА.

"В области действуют диверсионные группы, угрозы провокаций никуда не исчезли", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что в Киевской области действует комендантский час – с 23 вечера до 5 утра.

В это время на улицах находиться запрещено.

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Роман Брыль

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