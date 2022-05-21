Зеленский уволил Павлюка с должности главы Киевской ОГА и снова назначил Алексея Кулебу

Бывший командующий ООС Александр Павлюк уволен с должности главы Киевской облгосадминистрации. Новым главой Киевской ОГА вновь стал Алексей Кулеба. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

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Сегодня, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кулебы главой Киевской ОГА, а другим указом глава государства уволил с этой должности Павлюка.

"Возглавляя Киевскую ОГА, Александр Павлюк смог усилить взаимодействие между военными, исполнительными властями и органами местного самоуправления в регионе. При использовании военного опыта работы в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева были созданы новые мощные оборонительные линии", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно во время председательства Павлюка Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов.

Зеленский назначил Кулебу главой Киевской ОГА еще 8 февраля, до полномасштабного вторжения РФ.

15 марта Зеленский назначил главой областной военной администрации командующего ООС Александра Павлюка, "чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области". Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев.

Оксана Житнюк

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