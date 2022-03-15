Зеленский провел военные кадровые перестановки. Назначил нового главу Киевской ОВА
15.03.2022, 16:44
Новым главой Киевской областной военной администрации назначен Александр Павлюк, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и области, назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", – заявил Зеленский.
Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев – "профессиональный патриотический человек", по словам президента.
Бывший глава областной военной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству, добавил Зеленский.
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