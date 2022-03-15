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Зеленский провел военные кадровые перестановки. Назначил нового главу Киевской ОВА

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15.03.2022, 16:44

Новым главой Киевской областной военной администрации назначен Александр Павлюк, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и области, назначил руководителем Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил", – заявил Зеленский.

Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев – "профессиональный патриотический человек", по словам президента.

Бывший глава областной военной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству, добавил Зеленский.

Катерина Амеліна
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война с россией вторжение в украину Киевская областная военная администрация кадровые перестановки
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