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Данилов об угрозе присоединения Беларуси к войне: К сожалению, нашего соседа оккупировали

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 00:22
Данилов об угрозе присоединения Беларуси к войне: К сожалению, нашего соседа оккупировали - Фото
Алексей Данилов (скриншот из трансляции канала 1+1)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя угрозу присоединения Беларуси к войне РФ против Украины, сказал, что Беларусь оккупирована Россией, однако сами беларусы преимущественно выступают против войны. Об этом он сказал в эфире программы Говорить великий Львів.

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"Я считаю, что Беларусь на сегодняшний день оккупирована РФ. К превеликому сожалению, нашего соседа оккупировали", – сказал Данилов.

При этом он подчеркнул, что по имеющимся социологическим данным, около 75% беларусов не имеют никакого желания присоединяться к войне России против Украины, но речь идет не о руководстве страны.

"То, что оттуда пошла опасность, – мы признаем, что мы этого не ожидали. К превеликому сожалению, это случилось. И для того, чтобы этого не случилось (вторжения беларуских войск, – ред.), вчера закончились проверки четырех областей: Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской", – сказал он.

Данилов уточнил, что области проверяли на готовность дать отпор беларуским войскам в случае вторжения. Также, по его словам, 30 июня на заседании Ставки верховного главнокомандующего поднимался вопрос о защите Ровенской АЭС, находящейся в 52 км от границы Беларуси. Секретарь СНБО подчеркнул, что эти вопросы сейчас находятся на контроле президента.

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Оксана Житнюк
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беларусь нападение снбо Алексей Данилов
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