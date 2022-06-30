Дуда: Беларусь стала военным округом России, но опасности со стороны Лукашенко я не вижу

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Беларусь стала "еще одним российским военным округом". Об этом он заявил во время саммита НАТО 30 июня, передает газета Rzeczpospolita.

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По его словам, Беларусь стала "еще одним российским военным округом или частью Западного военного округа Российской Федерации".

Он отметил, что не чувствует опасности со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, имея в виду возможное вступление армии Беларуси в полномасштабную войну России против Украины.

"Опасность реальна, и есть опасность со стороны России", — резюмировал Дуда.

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Дмитрий Гриниченко

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