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Дуда: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, Путин должен сам просить о диалоге

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 11:25
Дуда: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, Путин должен сам просить о диалоге - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что нужно "закрутить гайки" РФ настолько, чтобы российский диктатор Владимир Путин сам просил европейских лидеров о переговорах. Об этом он заявил на совещании польских послов в Варшаве, передает Укринформ. 

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По его словам, необходимо заставить Россию придерживаться международного права, чтобы она остановила боевые действия, а Украина полностью восстановила территориальную целостность в границах 1991 года. 

"Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо позволить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее — в Грузии и Сирии — отвратительная пропаганда. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира", — заявил польский президент. 

Он отметил, что санкции против России должны действовать до тех пор, "пока Украина не скажет, что их можно отменить", а до того момента их необходимо усиливать. 

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы Путин просил о разговоре", – резюмировал Дуда. 

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Дмитрий Гриниченко
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анджей дуда война польша владимир путин анджей дуда
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