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Дуда о шантаже Путина: Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 10:30
Дуда о шантаже Путина: Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться - Фото
Анджей Дуда (Фото: Martin Divisek/EPA)

Мир не должен поддаваться на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина, ведь в противном случае можно сразу отдать ему все, что он пожелает. Об этом в интервью Bild заявил польский президент Анджей Дуда.

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Ему задали вопрос: разделяет ли он опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Путин может применить ядерное оружие по странам-союзницам Украины за ее поддержку.

"Если мы боимся российского ядерного оружия, мы должны все сразу сдаться. Путин может выйти и сказать: "Сейчас мы сбросим атомные бомбы на украинскую столицу, если вы не расширите сферу влияния России до Лиссабона". Должны ли мы тогда все испугаться и выполнять приказы Путина, потому что боимся его ядерного оружия?" – спросил Дуда.

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Он подчеркнул: как только кто-то испугается российского шантажа, "это приведет к катастрофе", поэтому не нужно бояться угроз со стороны России.

"Я знаю, как они работают. Если вы приоткроете дверь, они вставят туда ногу и будут брать все больше, больше и больше. Именно это я пытаюсь объяснить европейским и зарубежным лидерам", – отметил Дуда.

Польский президент говорит, что "больше всего заинтересован в том, чтобы украинские Силы обороны получили такую поддержку, чтобы вытеснить русских со своей территории. Со всей территории украинского государства, которое признано на международном уровне".

В том же интервью Дуда раскритиковал разговоры Шольца и французского президента с Путиным.

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Евгений Пилипенко
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